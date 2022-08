"Si parte male". Meteo, Giuliacci e la profezia-bomba: siamo fregati (Di sabato 27 agosto 2022) Settembre partirà male. È quanto sostiene il colonnello Mario Giuliacci, che sul suo sito ha dato conto degli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo per le previsioni a lungo termine. Dai modelli emerge il pericolo di fenomeni alluvionali, anche se in una prima fase il caldo continuerà ad essere predominanti. Più in generale, però, l'autunno rischia di essere una stagione ricca di episodi piuttosto estremi. Secondo le proiezioni del Centro Europeo, grande attenzione andrà rivolta alle regioni del Centro-Nord per il suddetto rischio di eventi alluvionali. “Questo periodo dell'anno - scrive Giuliacci - risulta spesso piuttosto delicato, a causa dei forti contrasti che si vengono a creare tra masse d'aria completamente diverse e della superfici marina particolarmente bollente. Oltretutto, i primi giorni del nuovo mese ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Settembre partirà. È quanto sostiene il colonnello Mario, che sul suo sito ha dato conto degli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo per le previsioni a lungo termine. Dai modelli emerge il pericolo di fenomeni alluvionali, anche se in una prima fase il caldo continuerà ad essere predominanti. Più in generale, però, l'autunno rischia di essere una stagione ricca di episodi piuttosto estremi. Secondo le proiezioni del Centro Europeo, grande attenzione andrà rivolta alle regioni del Centro-Nord per il suddetto rischio di eventi alluvionali. “Questo periodo dell'anno - scrive- risulta spesso piuttosto delicato, a causa dei forti contrasti che si vengono a creare tra masse d'aria completamente diverse e della superfici marina particolarmente bollente. Oltretutto, i primi giorni del nuovo mese ...

