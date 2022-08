La Spagna continua a non riconoscere il Kosovo (Di sabato 27 agosto 2022) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Poche settimane fa, a cavallo tra luglio e agosto, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, accompagnato dal direttore del Dipartimento UE presso la Presidenza del Consiglio spagnola Aurora Mejia, ha svolto una visita ufficiale in 5 paesi dei Balcani occidentali: Serbia, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro e Albania. Nella regione la Spagna era stata attiva sul piano diplomatico e della sicurezza durante tutto il periodo delle guerre jugoslave, partecipando alle missioni militari ONU in ex-Jugoslavia e Albania, ma nel periodo immediatamente successivo aveva ridimensionato il suo ruolo, ritirando anche gli effettivi dalla forza NATO KFOR in Kosovo e non aderendo al Processo di Berlino (che stimola la cooperazione tra i paesi dell’area). Madrid ora avrà la presidenza ... Leggi su linkiesta (Di sabato 27 agosto 2022) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Poche settimane fa, a cavallo tra luglio e agosto, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, accompagnato dal direttore del Dipartimento UE presso la Presidenza del Consiglio spagnola Aurora Mejia, ha svolto una visita ufficiale in 5 paesi dei Balcani occidentali: Serbia, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro e Albania. Nella regione laera stata attiva sul piano diplomatico e della sicurezza durante tutto il periodo delle guerre jugoslave, partecipando alle missioni militari ONU in ex-Jugoslavia e Albania, ma nel periodo immediatamente successivo aveva ridimensionato il suo ruolo, ritirando anche gli effettivi dalla forza NATO KFOR ine non aderendo al Processo di Berlino (che stimola la cooperazione tra i paesi dell’area). Madrid ora avrà la presidenza ...

devitocarmine : @AnnalisaNocera1 Citare la Spagna è un distrattivo. In Spagna se ne sbattono di queste minchiate. Mangiano e bevono… - sofia_vasto : RT @marco_selis1: Fondamentalmente... il dramma è che in Spagna ancora si continua con questa assurdi e ridicoli spettacoli. Questo è la na… - Achille03415924 : RT @marco_selis1: Fondamentalmente... il dramma è che in Spagna ancora si continua con questa assurdi e ridicoli spettacoli. Questo è la na… - Sergio39468964 : UN GOVERNO DI ASSASSINI NASCONDE LE SUE VITTIME -------------------- EUROMOMO ?????? Tutti i paesi aderenti al sistem… - marco_selis1 : Fondamentalmente... il dramma è che in Spagna ancora si continua con questa assurdi e ridicoli spettacoli. Questo è… -