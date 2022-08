Cremonese Torino 0-0 LIVE | inizia il match

(Di sabato 27 agosto 2022) Allo stadio Zini, ilvalido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Zini,si affrontano nelvalido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Zanimacchia, Pickel, Escalante, Valeri; Baez; Okereke, Dessers. Allenatore: Alvini(3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, ...

CottarelliCPI : Torno a Milano da Cremona dopo evento campagna ieri (rientro pomeriggio per Cremonese-Torino, imperdibile).Treno pe… - gippu1 : 2022: dopo 26 anni la #Cremonese torna a ospitare una partita di serie A e quella partita è #CremoneseTorino. 1984… - claudioruss : Incroci #SerieA-#ChampionsLeague #Napoli Lazio-Liverpool-Spezia-Rangers-Milan Torino-Ajax-Cremonese-Ajax-Bologna… -

Commenta per primo L'esterno del, Wilfred Singo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la: 'Dopo l'operazione è andata bene, non sono al 100% ma, anche se mi sento bene, devo lavorare ancora tanto'.Commenta per primo Emanuele Valeri, giocatore dellaha parlato delle emozioni del primo match casalingo contro il: 'I nostri tifosi ci hanno accolto in tanti quest'oggi. Vogliamo fargli togliere tante soddisfazioni, quindi, oltre alle ...TORINO - La Roma va a Torino contro la Juventus per il primo big match del suo campionato, dopo le vittorie con Salernitana e Cremonese. L'obiettivo è quello di crescere partita dopo partita per sogna ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...