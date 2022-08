Chris Evert: «Il cancro mi ha cambiata. Ora ho meno ansia, meno paura. Sono fortunata» (Di sabato 27 agosto 2022) L’ex campionessa di tennis Chris Evert, 67 anni, racconta al Guardian la sua esperienza con il cancro alle ovaie. Lo annunciò a gennaio sui social. Dopo l’operazione, la Evert, che ha vinto 18 titoli del Grande Slam dal 1974 al 1986, è stata sottoposta a test per accertare se il cancro si fosse diffuso “fino ai linfonodi collegati ai miei organi riproduttivi”. Racconta che Sono stati i quattro giorni più lunghi della sua vita. “Se fossi risultata positiva ai linfonodi sarei stata allo stadio tre o quattro. Il mio tipo di cancro, il cancro alle ovaie, è molto insidioso e subdolo perché non ci Sono molti sintomi evidenti. Quando scopri di avere un cancro alle ovaie di solito sei al terzo o quarto stadio”. Racconta ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) L’ex campionessa di tennis, 67 anni, racconta al Guardian la sua esperienza con ilalle ovaie. Lo annunciò a gennaio sui social. Dopo l’operazione, la, che ha vinto 18 titoli del Grande Slam dal 1974 al 1986, è stata sottoposta a test per accertare se ilsi fosse diffuso “fino ai linfonodi collegati ai miei organi riproduttivi”. Racconta chestati i quattro giorni più lunghi della sua vita. “Se fossi risultata positiva ai linfonodi sarei stata allo stadio tre o quattro. Il mio tipo di, ilalle ovaie, è molto insidioso e subdolo perché non cimolti sintomi evidenti. Quando scopri di avere unalle ovaie di solito sei al terzo o quarto stadio”. Racconta ...

