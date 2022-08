Battaglia sul costo dell'energia, Letta: "Chi ha fatto cadere Draghi non è credibile" (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Mentre il governo starebbe già lavorando a un nuovo decreto da licenziare la prossima settimana per far fronte ai nuovi rincari dei prezzi dell'energia, in vista di quello che ormai secondo molti sarà un inverno a rischio razionamento, i leader politici se le danno di santa ragione non solo nel merito delle misure da mettere in campo, ma soprattutto nel ricercare di chi è la responsabilità per non aver agito prima o per aver causato la caduta dell'esecutivo a guida Draghi e ora pretendere interventi urgenti. E' durissimo il botta e risposta via social tra gli ex quasi alleati Enrico Letta e Giusppe Conte. Il primo punta il dito contro Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e lo stesso leader M5s e chiede "con quale credibilità chi trentasette giorni fa ha fatto ... Leggi su agi (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Mentre il governo starebbe già lavorando a un nuovo decreto da licenziare la prossima settimana per far fronte ai nuovi rincari dei prezzi, in vista di quello che ormai secondo molti sarà un inverno a rischio razionamento, i leader politici se le danno di santa ragione non solo nel meritoe misure da mettere in campo, ma soprattutto nel ricercare di chi è la responsabilità per non aver agito prima o per aver causato la caduta'esecutivo a guidae ora pretendere interventi urgenti. E' durissimo il botta e risposta via social tra gli ex quasi alleati Enricoe Giusppe Conte. Il primo punta il dito contro Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e lo stesso leader M5s e chiede "con quale credibilità chi trentasette giorni fa ha...

_Nico_Piro_ : sul campo di battaglia. Per Borrel non c’è consenso a sufficienza per prendere il provvedimento. Vedremo. Da dove n… - antoinelles : @Tony_Montana87 Sono qui per il confronto con te. Chi difende i dittatori è mio nemico, un nemico sul campo di batt… - Quasimo04045105 : @Sandrocaponi1 @NathalieTocci Quando le guerre non si vincono sul campo di battaglia si cerca di vincerle su Twitter. - aswhenoutrains : @emmestats @DamRossonero L anno scorso ha incassato 11 reti nelle prime 3, con un 5.3 xga. (Fbref). Con la Roma ha… - hiboss_hiboss : @Lukyluke311 quindi i motivi di WWIV, contemporaneamente contro la Russia (sui campi di battaglia sia pur altrui) e… -