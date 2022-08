West Nile, a Padova 16 ricoverati: 10 sono gravi (Di venerdì 26 agosto 2022) Il virus West Nile continua a correre in Veneto. A Padova oggi, 26 agosto, sono salite a 16 le persone positive ricoverate e di queste 10 sono in gravi condizioni, ricoverate nei reparti ad alta ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 agosto 2022) Il viruscontinua a correre in Veneto. Aoggi, 26 agosto,salite a 16 le persone positive ricoverate e di queste 10incondizioni, ricoverate nei reparti ad alta ...

