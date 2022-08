“Tutto confermato” UeD | dalle voci agli annunci ufficiali | il pubblico voleva solo questo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 agosto 2022) La novità su Uomini e Donne è arrivata in queste ore. A dire, rompendo un silenzio che durava ormai da tempo, è stata l’autrice Raffaella Mennoia sul suo profilo Instagram ufficiale. Ha pubblicato una sua foto e nella didascalia ha scritto ciò che sta succedendo. L’inizio del dating show di Maria De Filippi si avvicina a grandi passi, infatti il 19 settembre non è poi così lontano. Ma c’è anche da dire che mancano solamente pochi giorni prima dell’avvio delle registrazioni, previste per la fine di agosto. Uomini e Donne sarà ovviamente molto seguito anche quest’anno e Raffaella Mennoia ne è consapevole. Per questa ragione ha voluto dare già i primi assaggi sulla nuova edizione della trasmissione. Grandissima curiosità per conoscere per la prima volta i nuovi tronisti e corteggiatori, ma l’attenzione non potrà che essere puntata nuovamente sugli opinionisti ...