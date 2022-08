Tornano a respirare dopo essere stati dichiarati morti: ora potrebbe cambiare il test per la morte cerebrale (Di venerdì 26 agosto 2022) Da due settimane era stato dichiarato morto ma a causa di una controversia legale un bimbo di 4 mesi è rimasto attaccato alle macchine che ne garantivano il supporto vitale. Fino a quando una infermiera si è accorta che stava... Leggi su today (Di venerdì 26 agosto 2022) Da due settimane era stato dichiarato morto ma a causa di una controversia legale un bimbo di 4 mesi è rimasto attaccato alle macchine che ne garantivano il supporto vitale. Fino a quando una infermiera si è accorta che stava...

