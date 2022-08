Temperature ancora in rialzo, ma nuove possibilità di pioggia (Di venerdì 26 agosto 2022) Venerdì 26 agosto ci sarà qualche temporale in più sui rilievi e zone interne del Centro Sud, ma anche sulle Alpi con possibile sconfinamento dei fenomeni alla Valpadana centro occidentale entro sera. Temperature in ulteriore rialzo con qualche punta di 33-34°C La pressione in moderato aumento smorza le condizioni di instabilità sulle regioni meridionali che da più giorni vengono interessate da condizioni di instabilità. Cosa accade? La circolazione di bassa pressione in quota responsabile delle condizioni di instabilità al Sud trasla verso levante e la pressione sul Mediterraneo centrale aumenta. Tuttavia la struttura anticiclonica non sarà ben strutturata, questo consentirà nel corso dei prossimi giorni a nuove infiltrazioni di aria più umida atlantica di portare nuove condizioni di instabilità. Evoluzione meteo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022) Venerdì 26 agosto ci sarà qualche temporale in più sui rilievi e zone interne del Centro Sud, ma anche sulle Alpi con possibile sconfinamento dei fenomeni alla Valpadana centro occidentale entro sera.in ulteriorecon qualche punta di 33-34°C La pressione in moderato aumento smorza le condizioni di instabilità sulle regioni meridionali che da più giorni vengono interessate da condizioni di instabilità. Cosa accade? La circolazione di bassa pressione in quota responsabile delle condizioni di instabilità al Sud trasla verso levante e la pressione sul Mediterraneo centrale aumenta. Tuttavia la struttura anticiclonica non sarà ben strutturata, questo consentirà nel corso dei prossimi giorni ainfiltrazioni di aria più umida atlantica di portarecondizioni di instabilità. Evoluzione meteo ...

ilfaroonline : Temperature ancora in rialzo, ma nuove possibilità di pioggia - devitocarmine : Ci avevano detto che andavano conservati a -80 gradi e che non doveva essere assolutamente spezzata la catena del f… - TiJay_L : @fcin1908it Avvisate la gente che le temperature sono ancora (troppo) alte soprattutto per certa età. Echecazzo - Ossmeteobargone : RT @MeteoSvizzera: Sebbene le temperature massime diurne siano ancora decisamente estive, le ombre lunghe tardo pomeridiane del Pizzo Petti… - Ossmeteobargone : RT @MeteoSvizzera: La notte è stata ancora mite a parte verso l’alba. Oggi soleggiamento abbondante in tutto il Paese ma con velature in qu… -