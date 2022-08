Pugilato, l’ex campione dei massimi Foreman accusato di abusi sessuali negli anni ’70 (Di venerdì 26 agosto 2022) Secondo i media d’oltreoceano ci potrebbero essere guai giudiziari all’orizzonte per l’ex campione dei pesi massimi George Foreman, accusato per abusi sessuali risalenti agli anni ’70. Le due donne accusano il pugile di aver abusato di loro in età adolescenziale. Ora la richiesta è quella di un processo, per porre rimedio alle lesioni fisiche e mentali subite all’epoca. l’ex iridato, ora 73 anni, si è difeso tramite una dichiarazione al New York Times: “negli ultimi sei mesi, due donne hanno cercato di estorcere milioni di dollari a me e alla mia famiglia. “Stanno affermando falsamente che avrei abusato di loro piu’ di 45 anni fa, negli anni ’70. ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Secondo i media d’oltreoceano ci potrebbero essere guai giudiziari all’orizzonte perdei pesiGeorgeperrisalenti agli’70. Le due donne accusano il pugile di aver abusato di loro in età adolescenziale. Ora la richiesta è quella di un processo, per porre rimedio alle lesioni fisiche e mentali subite all’epoca.iridato, ora 73, si è difeso tramite una dichiarazione al New York Times: “ultimi sei mesi, due donne hanno cercato di estorcere milioni di dollari a me e alla mia famiglia. “Stanno affermando falsamente che avrei abusato di loro piu’ di 45fa,’70. ...

