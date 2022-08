No, il Movimento 5 Stelle non ha realizzato l’80% del suo programma (Di venerdì 26 agosto 2022) Nelle ultime settimane, il Movimento 5 Stelle e alcuni suoi esponenti di primo piano hanno ripetuto più volte che il partito ha realizzato «l’80 per cento» del programma con cui si è presentato alle elezioni del 2018. «Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che in questa legislatura ha realizzato l’80 per cento degli impegni presi nel 2018 con gli elettori», si legge nella presentazione del nuovo programma elettorale, pubblicato l’11 agosto in vista del voto del prossimo 25 settembre. Nei giorni precedenti lo stesso risultato era stato rivendicato anche dal presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e di recente, in un’intervista del 25 agosto con La Stampa, da Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022) Nelle ultime settimane, ile alcuni suoi esponenti di primo piano hanno ripetuto più volte che il partito ha«l’80 per cento» delcon cui si è presentato alle elezioni del 2018. «Ilè l’unica forza politica che in questa legislatura hal’80 per cento degli impegni presi nel 2018 con gli elettori», si legge nella presentazione del nuovoelettorale, pubblicato l’11 agosto in vista del voto del prossimo 25 settembre. Nei giorni precedenti lo stesso risultato era stato rivendicato anche dal presidente del, Giuseppe Conte, e di recente, in un’intervista del 25 agosto con La Stampa, da Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e ...

