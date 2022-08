Minori non accompagnati, rissa nel centro del Molo: devastati gli arredi, 5 adolescenti al Galliera. Il Comune: “Chiudiamo la struttura” (Di venerdì 26 agosto 2022) Il centro di accoglienza per Minori non accompagnati di vico Bottai è stato devastato questa notte. Gli abitanti del quartiere da tempo hanno chiesto al Comune di adottare provvedimenti drastici. Inizialmente la struttura doveva essere dismessa il 5 settembre, dopo quello che è successo sarà chiusa oggi stesso Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 26 agosto 2022) Ildi accoglienza pernondi vico Bottai è stato devastato questa notte. Gli abitanti del quartiere da tempo hanno chiesto aldi adottare provvedimenti drastici. Inizialmente ladoveva essere dismessa il 5 settembre, dopo quello che è successo sarà chiusa oggi stesso

santegidionews : Quando i profughi sono bambini: l'estate di Sant'Egidio con i minori non accompagnati a Cipro - poliziadistato : #Sextortion #Poliziapostale mette in guardia contro estorsioni a sfondo sessuale. Aumentano minori tra vittime, agg… - MCampomenosi : Non vorrei che qualche piddino si turbasse, ma credo che la gestione dei 'minori non accompagnati' nelle nostre cit… - FalcionelliFede : RT @poliziadistato: #Sextortion #Poliziapostale mette in guardia contro estorsioni a sfondo sessuale. Aumentano minori tra vittime, agganci… - teresutas : @SimonaMalpezzi I figli minori sono dei genitori, non vostri! Non dello Stato! Siate maledetti. -