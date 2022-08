LIVE Lazio-Inter 2-1 | Serie A calcio 2022 in DIRETTA | rete spettacolare di Luis Alberto

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? Dentro Marcos Antonio e Cancellieri, fuori Cataldi e Felipe Anderson nella. 82? Pronto l’ultimo cambio per la. 80?che alza il baricentro. 78? Dzeko di testa non trova la porta. 76? Dentro Calhanoglu e Correa, fuori Gagliardini e Barella nell’. 74? Goooooooooooool,fenomenale del fantasista spagnolo con un collo esterno,2-1. 72? Momento di Cooling break. 70? Dentro Hysaj, fuori Lazzari nella. 68? Dentro Dzeko e Gosens, fuori Dimarco e Lukaku nell’. 66? Cross di Felipe Anderson che non trova Immobile. 64? Immobile contro quattro non riesce ad arrivare al ...