Juventus, Paredes non convince Massimo Mauro: "Una big non cede i migliori, Verratti infatti è al Psg" (Di venerdì 26 agosto 2022) Massimo Mauro, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, non nasconde i dubbi sull'acquisto sempre più probabile di Leandro Paredes da parte della Juventus. L'ex Roma "è un regista puro, ha visione di gioco, tecnica, tempi. I miei dubbi sono sulla sua storia", spiega l'ex calciatore. "Al PSG non era titolare inamovibile, infatti lo cedono. E' un punto interrogativo: una big tiene i migliori, Verratti non l'ha ceduto. E' da verificare quindi se sia capace di essere leader di una grande squadra. Magari lo diventerà alla Juve. Tatticamente è certamente la mossa giusta che la Juve doveva fare: si può giocare anche senza regista ma Allegri uno lo vuole, e fino a ora non ce l'aveva". SportFace.

