Gb, offensiva russa in stallo per forte resistenza ucraina (Di venerdì 26 agosto 2022) L'offensiva militare russa in ucraina è in una fase di stallo a causa della scarsa performance dei generali sul campo e della forte resistenza degli ucraini: lo scrive l'intelligence britannica nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) L'militareinè in una fase dia causa della scarsa performance dei generali sul campo e delladegli ucraini: lo scrive l'intelligence britannica nel ...

repubblica : Spia russa in Italia, l'offensiva del Cremlino [di Gianluca Di Feo] - florastr : RT @francescagraz1: Spia russa in Italia, l'offensiva del Cremlino L’operazione alla base Nato di Napoli scatta nel 2015, quando il nostro… - PGlaudo : @marcounionista @Autogrillocryp La NATO deve intervenire. Il supporto dato fino ad oggi all'Ucraina, ha bloccato l'… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Spia russa in Italia, l'offensiva del Cremlino L’operazione alla base Nato di Napoli scatta nel 2015, quando il nostro P… - FreeMGL1 : RT @repubblica: I commenti di oggi: Spia russa in Italia, l'offensiva del Cremlino [di Gianluca Di Feo] #26agosto -