Francesco Chiofalo rompe il silenzio dopo il ricovero: “Non mi voglio far vedere, non sono presentabile”. Ecco come sta (Di venerdì 26 agosto 2022) Aveva destato non poche preoccupazioni Francesco Chiofalo quando, pochi giorni fa, aveva fatto sapere di essere stato ricoverato in ospedale dopo una serata in discoteca a Catania. L’influencer si era mostrato nelle stories di Instagram mentre veniva caricato sull’ambulanza e tra le lacrime diceva: “Non sento la gamba”. Poi l’arrivo in ospedale, ma da quel momento il silenzio. Chiofalo aveva smesso di aggiornare i fan, ma qualcosa era comunque trapelato: l’influencer era stato visto in sedia a rotelle, e ora dopo giorni di apprensione rompe il silenzio. “Sto attraversando un momento difficile. sono stato piuttosto male in questi giorni… Ora sto meglio, ma non sto ancora bene… Non mi voglio far vedere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Aveva destato non poche preoccupazioniquando, pochi giorni fa, aveva fatto sapere di essere stato ricoverato in ospedaleuna serata in discoteca a Catania. L’influencer si era mostrato nelle stories di Instagram mentre veniva caricato sull’ambulanza e tra le lacrime diceva: “Non sento la gamba”. Poi l’arrivo in ospedale, ma da quel momento ilaveva smesso di aggiornare i fan, ma qualcosa era comunque trapelato: l’influencer era stato visto in sedia a rotelle, e oragiorni di apprensioneil. “Sto attraversando un momento difficile.stato piuttosto male in questi giorni… Ora sto meglio, ma non sto ancora bene… Non mifar...

FQMagazineit : Francesco Chiofalo rompe il silenzio dopo il ricovero: “Non mi voglio far vedere, non sono presentabile”. Ecco come… - ParliamoDiNews : Francesco Chiofalo, le prime parole dopo il ricovero in pronto soccorso #FrancescoChiofalo #26agosto - Novella_2000 : Francesco Chiofalo rompe il silenzio e rivela come sta dopo il ricovero d’urgenza: “Non mi voglio far vedere” - infoitcultura : Francesco Chiofalo, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv - infoitcultura : Drusilla Gucci, video romantico per Francesco Chiofalo/ 'E' un brutto momento ma -