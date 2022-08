Eventi alluvionali | la nera profezia di Giuliacci | cosa ci aspetta tra poco

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il colonnello Marioha dato conto degli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo per le previsioni a lungo termine e ha analizzato la situazione che potrebbe configurarsi in Italia il prossimo settembre. Solitamente i mesi dell'autunno sono particolari perché possono portare con sé episodi meteorologici estremi. Fenomeni che sono legati al caldo da record registrato quest'estate. Basti pensare che il mese di luglio risulta essere il più caldo mai registrato sul pianeta Terra. “Questo caldo intenso - ha spiegato- condiziona (e mica) anche la temperatura dei mari, con valori che si sono già portati intorno ai 28/30°C su buona parte dei bacini. È tantissimo, poiché stiamo parlando di un'anomalia di circa 4-6 gradi oltre le medie di riferimento. Che conseguenze ha? Una maggior energia potenziale in gioco, ...

Temporeale Quotidiano

...di opere di sostegno lungo la strada provinciale 302 nel comune di Saliceto nel tratto tra le località Mu e Luscheia dopo i danni causati dalle forti precipitazioni del 2019 e da......fenomeni estremi sono parte di una tendenza in via di intensificazione nel futuro oppure... simulazioni idrogeologiche per limitare via infrastrutturazioni canalizzanti i danni, ... Itri / Eventi alluvionali, "Itri facciamo futuro" elenca le imcompiute dell'Amministrazione | temporeale quotidiano Via libera della Provincia al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere di sostegno lungo la strada provinciale 302 nel comune di Saliceto nel tratto tra le località M ...Proiezioni settembre/autunno Meteo: Settembre, pagheremo un prezzo altissimo! Presagi di un Autunno allarmante. Ultimi aggiornamenti Manca meno di un mese a settembre e all'inizio di un autunno meteor ...