"Con Putin o..." autogol del Pd sui social. E Letta sparisce dalle classifiche (Di venerdì 26 agosto 2022) L'ultima campagna del Pd di Enrico Letta gioca sull'hashtag #scegli e mostra un manifesto diviso a metà: a sinistra domina il colore nero e la scritta "Con Putin". A destra "L'Europa" con il volto del segretario e del simbolo dem. Ebbene, ha avuto il risultato di far schizzare "Con Putin" tra i le tendenze più discusse di Twitter. Rapporto difficile in queste settimane di campagna elettorale tra il Pd e i social. Si evince tra l'altro da un'analisi di Sensemakers e Geca realizzata in esclusiva per Prima Comunicazione per le Politiche 2022 del 25 settembre. Lo studio monitora e incrocia l'esposizione sui mezzi televisivi e social network di personaggi politici e istituzionali. Come spiega l'analisi, dal confronto tra le classifiche televisive (in base al parlato tv) e quelle ...

