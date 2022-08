Atletica | Gianmarco Tamberi | “Sono a Losanna per un’altra sfida e per divertirmi | vincere a Monaco è stato importantissimo”

(Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo l’oro conquiai recenti Europei ditornerà in gara oggi in Diamond League a(Svizzera). Il saltatore azzurro, che nella scorsa stagione aveva partecipato a questo meeting in seguito all’oro olimpico, dovrà vedersela con tantissimi avversari di grande livello, tra cui l’amico e rivale Mutaz Barshim, e cercherà di assicurarsi la qualificazione alla finale del 7 e 8 settembre a Zurigo (attualmente il classe 1992 è terzo in classifica). “Nella scorsa stagione èun bel momento quandopresentato come campione olimpico, per un attimo midetto ‘ma chi è il campione olimpico?’ – ha affermato Gimbo nella conferenza stampa della vigilia (fonte: FIDAL) – E ora...

Eurosport_IT : BELLO E IMPOSSIBILE GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI SUL TETTO D'EUROPA: MEDAGLIA D'ORO AGLI EUROPEI DI #MONACO. ANCORA TRIPUDIO AZZURRO+++ #Atletica - Valle2980 : Monaco di Baviera. Europei di Atletica Leggera. Gradino più alto del podio per l'Italia nel salto in alto maschile.… - AleVerrelli : RT @Lanternaweb: Gianmarco Tamberi, 30 anni, stella nascente dell’atletica leggera, riesce a sconfiggere il Covid e a tornare agli europei… -

