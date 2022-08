Atletica | Campionati Assoluti 10 km di Castelfranco Veneto | presentato programma con i big | otto titoli in palio

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 agosto 2022) Quest’oggi, venerdì 26 agosto, asi è tenuta la presentazione dei2022 dei 10 km su strada, importante appuntamento diche vedrà in gara anche i big azzurri: per il percorso disegnate nella cittadina veneta, infatti, correranno anche Pietro Riva, Iliass Aouani e Nadia Battocletti, tutti impegnati anche ai recenti Europei di Monaco, oltre a Sofiia Yaremchuk. La rassegna si terrà sabato 3 agosto, e vedrà l’assegnazione, in totale, diindividuali. Si parte alle ore 17:00 con le allieve (6 km), mentre alle 17:5 prenderà il via la gara degli allievi; si proseguirà alle 18:45 con la gara assoluta femminile, mentre alle 19:45 ilsi conclude con la assoluta maschile. Nelle gare assolute ...