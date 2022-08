Vincenzo Odoguardi | le problematiche degli italiani all' estero sono diverse da quelli in patria

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) (Roma, 25 Agosto 2022) - Il candidato al Senato nella circoscrizione America Settentrionale e Centrale illustra il programma del MAIE Roma, 25 Agosto 2022 - Manca ormai un mese alla data del 25 settembre, giorno in cui glichiamati al voto. Tempisticheriguardano gliall', che arrivano a questo momento con grande anticipo, per consentire il rientro in Italia delle schede elettorali compilate. “Il sistema di voto attuale per gliall'crea non pochi problemi. Ritardi nell'invio delle schede elettorali, voti che non rientrano in tempo per essere scrutinati. Insomma, ancora una volta si dimostra che gliall'considerati di serie B” - interviene ...