US Open 2022, sorteggio e tabellone degli italiani: Sinner pesca Altmaier, Berrettini fortunato. Kyrgios nell'ottavo di Medvedev (Di giovedì 25 agosto 2022) Nessuna reale cerimonia per il sorteggio degli US Open: semplicemente, la rivelazione del tabellone è stata effettuata nella più anticlimatica maniera possibile, cioè via social network. L'orario delle 18:00 italiane è stato rispettato in punto, ma non esattamente nella maniera in cui era stato atteso. Del resto, il fatto che da anni, a New York, il tabellone venga compilato precedentemente provoca questi effetti. C'era la voglia di comprendere dove sarebbero finiti i big, ma soprattutto il destino di Nick Kyrgios. Ebbene, l'australiano è andato a capitare nell'ottavo del numero 1 del mondo, il russo Daniil Medvedev, che dal finalista di Wimbledon è stato sconfitto all'esordio a Montreal. Qualora i due arrivassero a contatto, ne potremmo vedere delle ...

