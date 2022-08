Ucraina, a Chaplyne i russi colpiscono un treno militare: uccisi almeno 200 soldati (Di giovedì 25 agosto 2022) Tra le vittime civili anche un ragazzino di 11 anni. Boris Johnson vola in Ucraina: 'Quel che accade qui riguarda tutti noi'. Arrivano nuovi aiuti dagli Usa per 3 miliardi di dollari. Attacchi russi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 agosto 2022) Tra le vittime civili anche un ragazzino di 11 anni. Boris Johnson vola in: 'Quel che accade qui riguarda tutti noi'. Arrivano nuovi aiuti dagli Usa per 3 miliardi di dollari. Attacchi...

ilpost : L’attacco russo alla stazione ferroviaria di Chaplyne, in Ucraina - fanpage : Almeno 22 persone uccise in Ucraina nel corso di un attacco missilistico russo alla stazione ferroviaria di Chaplyn… - Agricolturabio1 : RT @ilario82: Nuova strage di civili in #Ucraina. Missile Iskander russo si abbatte sulla stazione di Chaplyne. Un treno in fiamme, 25 mort… - Maxsanti8 : RT @ilario82: Nuova strage di civili in #Ucraina. Missile Iskander russo si abbatte sulla stazione di Chaplyne. Un treno in fiamme, 25 mort… - Ciuppiland : RT @ilario82: Nuova strage di civili in #Ucraina. Missile Iskander russo si abbatte sulla stazione di Chaplyne. Un treno in fiamme, 25 mort… -