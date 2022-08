TFA sostegno VIII Ciclo 2023. Hai i requisiti per accedere? Comincia subito a prepararti. Scegli la metodologia vincente di Eurosofia (Di giovedì 25 agosto 2022) La continua richiesta di insegnanti specializzati sul sostegno evidenzia l’importanza dei percorsi abilitanti, che sono erogati esclusivamente dalle Università statali. A breve sarà avviato l’VIII Ciclo. Stanno pervenendo molte mail ce mostrano i numerosi dubbi degli aspiranti docenti sui requisiti e sulle scelte più opportune da compiere sulle sedi o quali siano i percorsi formativi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022) La continua richiesta di insegnanti specializzati sulevidenzia l’importanza dei percorsi abilitanti, che sono erogati esclusivamente dalle Università statali. A breve sarà avviato l’. Stanno pervenendo molte mail ce mostrano i numerosi dubbi degli aspiranti docenti suie sulle scelte più opportune da compiere sulle sedi o quali siano i percorsi formativi L'articolo .

