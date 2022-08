Supplenze 2022 anche sui posti accantonati per il concorso straordinario bis. Ecco quando e come. NOTA MINISTERO (Di giovedì 25 agosto 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23 da GaE, GPS e graduatorie di istituto: il MINISTERO chiarisce con apposita NOTA come trattare i posti accantonati per il concorso straordinario bis qualora le relative procedure non siano ancora concluse e le nomine in ruolo non ancora avviate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022)anno scolastico/23 da GaE, GPS e graduatorie di istituto: ilchiarisce con appositatrattare iper ilbis qualora le relative procedure non siano ancora concluse e le nomine in ruolo non ancora avviate. L'articolo .

