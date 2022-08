Salernitana: occhi su un difensore scozzese del Bruges (Di giovedì 25 agosto 2022) Nome nuovo per il mercato della Salernitana, data sulle tracce del difensore scozzese Jack Hendry (classe 1995) in forza al club belga del Bruges.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Nome nuovo per il mercato della, data sulle tracce delJack Hendry (classe 1995) in forza al club belga del....

sportli26181512 : Salernitana: occhi su un difensore scozzese del Bruges: Nome nuovo per il mercato della Salernitana, data sulle tra… - LeBombeDiVlad : ???? #Salernitana, nome nuovo per l'attacco ?? Occhi puntati sull'attaccante del #Belgio #LBDV #LeBombeDiVlad… - TuttoSalerno : Salernitana, priorità a difensore e attaccante ma occhi anche su un giovane centrocampista - Sal_FuoriSede : ?? Per il centrocampo ancora occhi puntati sul classe 00' Jacopo #DaRiva, attualmente all' #Atalanta. >Fonte:… - Domenic36396232 : #Djuric può già lasciare l'#HellasVerona Sull'ex Salernitana gli occhi dello #Spezia #Calciomercato #StayTuned -