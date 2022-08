Rifiuti, rogo in un impianto di Augusta. Allerta Arpa su valori di benzene e polveri sottili. Inchiesta dei pm su eventuali negligenze (Di giovedì 25 agosto 2022) “È ancora presto per dire se sarà necessario disporre ordinanze restrittive a tutela della salute. Prima bisogna attendere che si completi il quadro delle rilevazioni effettuate da Arpa”. Risponde così il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare dopo l’incendio divampato lunedì all’interno di uno stabilimento che gestisce Rifiuti differenziati di diverso tipo: dalla plastica al vetro, dalla carta alle batterie esauste. Nella città del Siracusano, una delle quattro che ospitano il polo industriale aretuseo, sono tanti i cittadini che si chiedono se il rogo abbia sprigionato sostanze in quantità tali da pregiudicare la salute, specialmente per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli e le attività di allevamento. Da giorni a lavorare alle misurazioni degli agenti inquinanti è l’Arpa, l’agenzia regionale per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) “È ancora presto per dire se sarà necessario disporre ordinanze restrittive a tutela della salute. Prima bisogna attendere che si completi il quadro delle rilevazioni effettuate da”. Risponde così il sindaco diGiuseppe Di Mare dopo l’incendio divampato lunedì all’interno di uno stabilimento che gestiscedifferenziati di diverso tipo: dalla plastica al vetro, dalla carta alle batterie esauste. Nella città del Siracusano, una delle quattro che ospitano il polo industriale aretuseo, sono tanti i cittadini che si chiedono se ilabbia sprigionato sostanze in quantità tali da pregiudicare la salute, specialmente per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli e le attività di allevamento. Da giorni a lavorare alle misurazioni degli agenti inquinanti è l’, l’agenzia regionale per ...

GDS_it : #Licata, i vigili del fuoco sono stati impegnati per alcune ore nello spegnimento di un rogo che ha investito la z… - SimoneOlivelli : Ad #Augusta un fulmine colpisce un impianto di rifiuti. Fuoco per giorni e innalzamento dei valori di Pm10. Fatalit… - MeridioNews : Augusta, dopo il rogo dei rifiuti cresce valore del Pm10 L'anno scorso Regione chiedeva di usare teloni ignifughi - valentina_ci_75 : RT @siracusaoggi: (Cosa è finito in atmosfera durante il rogo del deposito rifiuti? Attesa per i dati Arpa) - - siracusaoggi : (Cosa è finito in atmosfera durante il rogo del deposito rifiuti? Attesa per i dati Arpa) - -