Raccolta differenziata minima non raggiunta nel 2016, Monreale paga penale di 32.752 € (Di giovedì 25 agosto 2022) Il comune di Monreale dovrà versare la somma di € 32.752,00 alla Città Metropolitana di Palermo. Si tratta di una penale che l’ente è tenuto a pagare per non avere raggiunto nel 2016 i livelli minimi di Raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale. Il riferimento è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma, finalizzata a spingere i territori ad incentivare la Raccolta differenziata, prevedeva che entro il 31 dicembre 2012 ciascun comune italiano avrebbe dovuto conseguire una Raccolta differenziata dei rifiuti urbani minima del sessantacinque per cento. Pena l’applicazione di una addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico del ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 25 agosto 2022) Il comune didovrà versare la somma di € 32.752,00 alla Città Metropolitana di Palermo. Si tratta di unache l’ente è tenuto are per non avere raggiunto neli livelli minimi diprevisti dalla normativa nazionale. Il riferimento è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma, finalizzata a spingere i territori ad incentivare la, prevedeva che entro il 31 dicembre 2012 ciascun comune italiano avrebbe dovuto conseguire unadei rifiuti urbanidel sessantacinque per cento. Pena l’applicazione di una addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico del ...

