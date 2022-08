Prendere peso in vacanza? 6 ottimi consigli per evitarlo

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 25 agosto 2022) Quest’estate 2022 sta per concludersi ma sono tanti gli italiani che ancora non si sono goduti la propria meritata settimana di. Soprattutto noi donne cerchiamo sempre di rimanere in forma, specialmente nel periodo della temutissima ‘prova costume’, ed è facile sentirsi in colpa se durante le vacanze ci si concede qualche dolce in più, per paura diin eccesso. Eppure non è necessario rinunciare completamente a gelati e dolci per evitare didurante una. Come riportato dal ‘The Sun’, sono tanti gli esperti che rimangono scettici -o nettamente contrari- alle diete nel periodo estivo, ma seguire alcuni facilinon servirà soltanto a non perdere, ma a mantenersi in forma e in salute ...