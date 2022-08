Lazio-Inter, Sarri in conferenza stampa: “Affronteremo una delle squadre più forti del torneo” (Di giovedì 25 agosto 2022) Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Inter Giornata di vigilia per la Lazio di Maurizio Sarri che domani ospiterà l’Inter allo stadio Olimpico di Roma nella terza giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei biancocelsti ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Domani la Lazio affronta il miglior attacco della scorsa stagione. Che prova si aspetta dalla linea difensiva?Dalla linea difensiva, la linea difensiva è riduttivo. L’Inter è forse la squadra più forte del campionato, sia tecnicamente che fisicamente. Ha dei valori assoluti di grandissimo livello, è tra le favorite per vincere il ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Maurizioinalla vigilia diGiornata di vigilia per ladi Maurizioche domani ospiterà l’allo stadio Olimpico di Roma nella terza giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei biancocelsti ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. Domani laaffronta il miglior attacco della scorsa stagione. Che prova si aspetta dalla linea difensiva?Dalla linea difensiva, la linea difensiva è riduttivo. L’è forse la squadra più forte del campionato, sia tecnicamente che fisicamente. Ha dei valori assoluti di grandissimo livello, è tra le favorite per vincere il ...

SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - DiMarzio : .@Inter | Simone #Inzaghi parla alla vigilia della sfida contro la @OfficialSSLazio - DiMarzio : #SerieA | Le parole di Maurizio Sarri alla vigilia di #LazioInter - 7Robymar : RT @internewsit: ESCLUSIVA IN - Colonnese: «Acerbi, capisco i tifosi. Meglio Chalobah! In Lazio-Inter...» - - GiacomoSgobba : @_giapad un pronostico su Lazio - Inter? -