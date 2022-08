Jovanotti a Castel Volturno | info e ospiti

Leggi su zon

(Di giovedì 25 agosto 2022) L’enorme veliero del Jova Beach Party 2022 è pronto ad approdare sulla Spiaggia Lido Fiore di(CE) per due speciali appuntamenti. Oltre 35 mila persone attese per lo straordinario evento diche si terrà venerdì 26 e sabato 27 agosto. Meta preferita dei fan è il corner in cui ad ora sono stati realizzati decine di migliaia di tatuaggi e scritte temporanee (Jova Writers) a tema Jova Beach Party 2022, pensati in esclusiva per accompagnare gli spettatori in tutte le tappe del tour come vero e proprio ricordo delle emozioni vissute e per rendere ancora più colorata la festa del JBP (Alfaparf Milano). Per tutta la durata dell’evento sono a disposizione make up artist pronti a cimentarsi nei trucchi più pazzi dell’estate, che il pubblico ha dimostrato di gradire (Sephora). Tra trucchi, acconciature e ...