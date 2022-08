Incidenti, cisterna in fiamme su A21: due morti (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ di due morti il bilancio di un incidente tra mezzi pesanti sulla A21 tra Caorso e Castelvetro, in direzione Brescia. Verso le 12.30 è arrivata una chiamata ai vigili del fuoco di Piacenza in merito a un incendio a una cisterna di benzina sulla A21 in seguito a un tamponamento tra tre mezzi pesanti, un camion con una cisterna di bitume altamente infiammabile, un furgone e un camion che trasportava rotoli di carta. La cisterna e il furgone hanno preso fuoco e i due conducenti sono morti carbonizzati. Il corpo del conducente del camion è stato subito rinvenuto ed estratto dai vigili del fuoco, poi è stato rinvenuto anche il corpo dell’autista del furgone. Ferito invece il conducente del tir davanti rimasto coinvolto nel tamponamento. Sul posto anche la polizia stradale. Entrambe le ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ di dueil bilancio di un incidente tra mezzi pesanti sulla A21 tra Caorso e Castelvetro, in direzione Brescia. Verso le 12.30 è arrivata una chiamata ai vigili del fuoco di Piacenza in merito a un incendio a unadi benzina sulla A21 in seguito a un tamponamento tra tre mezzi pesanti, un camion con unadi bitume altamente infiammabile, un furgone e un camion che trasportava rotoli di carta. Lae il furgone hanno preso fuoco e i due conducenti sonocarbonizzati. Il corpo del conducente del camion è stato subito rinvenuto ed estratto dai vigili del fuoco, poi è stato rinvenuto anche il corpo dell’autista del furgone. Ferito invece il conducente del tir davanti rimasto coinvolto nel tamponamento. Sul posto anche la polizia stradale. Entrambe le ...

