Incendi alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, scollegata dalla rete elettrica (Di giovedì 25 agosto 2022) L'esercito russo ha scollegato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, dalla rete elettrica nazionale dell'ucraina. Lo ha annunciato l'operatore ucraino Energoatom. La decisione è stata presa dopo... Leggi su today (Di giovedì 25 agosto 2022) L'esercito russo ha scollegato ladi, la più grande d'Europa, dnazionale dell'. Lo ha annunciato l'operatore ucraino Energoatom. La decisione è stata presa dopo...

'Oggi, 25 agosto, a causa degli incendi nelle discariche di ceneri alla centrale termica di Zaporizhzhia, situata accanto alla centrale nucleare di Zaporizhzhya, è stata disconnessa l'ultima (quarta) ...