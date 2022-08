Cristiano Ronaldo in campo solo 6 minuti nel big match contro il Liverpool: ora rischia una stagione da separato in casa (Di giovedì 25 agosto 2022) Cristiano Ronaldo è sempre più in discussione. I soli 6 minuti giocati contro il Liverpool ne sono la dimostrazione. Il portoghese in carriera non è mai stati abituato a sedere in panchina e in genere non gradisce le sostituzioni. Basti pensare alla reazione avuta a Torino quando Maurizio Sarri lo sostituì al 55? in una sfida contro il Milan e lui abbandonò lo stadio prima della fine della gara. Ora il portoghese deve fare i conti con Erik ten Hag. Il tecnico del Manchester United nel big match contro i Reds ha deciso di fare a meno del suo fuoriclasse dedicandogli solo una manciata di minuti nel finale di gara con il vantaggio già acquisito. L’allenatore olandese ha tenuto in panchina anche il capitano dei Red Devils, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022)è sempre più in discussione. I soli 6giocatiilne sono la dimostrazione. Il portoghese in carriera non è mai stati abituato a sedere in panchina e in genere non gradisce le sostituzioni. Basti pensare alla reazione avuta a Torino quando Maurizio Sarri lo sostituì al 55? in una sfidail Milan e lui abbandonò lo stadio prima della fine della gara. Ora il portoghese deve fare i conti con Erik ten Hag. Il tecnico del Manchester United nel bigi Reds ha deciso di fare a meno del suo fuoriclasse dedicandogliuna manciata dinel finale di gara con il vantaggio già acquisito. L’allenatore olandese ha tenuto in panchina anche il capitano dei Red Devils, ...

