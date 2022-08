Congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave: vale anche per le unioni civili. Le nostre FAQ (Di giovedì 25 agosto 2022) La circolare n. 36 del 7 marzo 2022 dell’INPS ha fornito chiarimenti utili, applicabili anche al personale scolastico (soggetto alla disciplina privatistica del diritto del lavoro), in merito al riconoscimento dei congedi straordinari in favore di soggetti con disabilità grave. Con questi chiarimenti si evidenzia la validità dei congedi anche per le unioni civili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022) La circolare n. 36 del 7 marzo 2022 dell’INPS ha fornito chiarimenti utili, applicabilial personale scolastico (soggetto alla disciplina privatistica del diritto del lavoro), in merito al riconoscimento dei congedi straordinari indicon. Con questi chiarimenti si evidenzia la validità dei congediper le. L'articolo .

orizzontescuola : Congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave: vale anche per le unioni civili. Le nostre FAQ - AnffasOnlus : ?? Gli approfondimenti #Anffas in pillole ? ?? Ed. speciale (XIII) - Sono un lavoratore nonché l’unica persona in gra… - AnffasModica : RT @AnffasOnlus: ?? Gli approfondimenti #Anffas in pillole ? ?? Ed. speciale (XII) - Assisto una persona con disabilità grave con rapporto di… - AnffasOnlus : ?? Gli approfondimenti #Anffas in pillole ? ?? Ed. speciale (XII) - Assisto una persona con disabilità grave con rapp… - satellix1966 : @sorridoevado @manginobrioches Lei nemmeno l'usciere potrebbe fare in quarto fantomatico tribunale, non si parla se… -