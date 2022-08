Como, è fatta per Cutrone: l’ex Milan torna nella città natale (Di giovedì 25 agosto 2022) Non si ferma il Como. Come riporta Sky Sport, dopo aver inaggiato Cesc Fabregas, il club lombardo ha praticamente chiuso la trattativa per l’acquisto dal Wolves di Patrick Cutrone. L’attaccante firmerà un contratto fino al 2025. Un ritorno a casa per l’ex attaccante del Milan, nato proprio a Como e cresciuto nella frazione Parè di Colverde. Non sembra porsi limiti la proprietà indonesiana che ha messo nel mirino il ritorno in Serie A che manca al Como dalla stagione 2002/2003. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Non si ferma il. Come riporta Sky Sport, dopo aver inaggiato Cesc Fabregas, il club lombardo ha praticamente chiuso la trattativa per l’acquisto dal Wolves di Patrick. L’attaccante firmerà un contratto fino al 2025. Un ritorno a casa perattaccante del, nato proprio ae cresciutofrazione Parè di Colverde. Non sembra porsi limiti la proprietà indonesiana che ha messo nel mirino il ritorno in Serie A che manca aldalla stagione 2002/2003. SportFace.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO COMO, FATTA PER CUTRONE DAL WOLVERHAMPTON. L'ATTACCANTE TORNA NELLA SUA CITTA', FIRMA FINO AL 202… - Melania9811 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO COMO, FATTA PER CUTRONE DAL WOLVERHAMPTON. L'ATTACCANTE TORNA NELLA SUA CITTA', FIRMA FINO AL 2025 #SkySpor… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO COMO, FATTA PER CUTRONE DAL WOLVERHAMPTON. L'ATTACCANTE TORNA NELLA SUA CITTA', FIRMA FINO AL 2025 #SkySpor… - Gianluca270395 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO COMO, FATTA PER CUTRONE DAL WOLVERHAMPTON. L'ATTACCANTE TORNA NELLA SUA CITTA', FIRMA FINO AL 2025 #SkySpor… - Cucciolina96251 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO COMO, FATTA PER CUTRONE DAL WOLVERHAMPTON. L'ATTACCANTE TORNA NELLA SUA CITTA', FIRMA FINO AL 2025 #SkySpor… -