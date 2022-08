Canoa slalom | Coppa del Mondo Pau 2022 | presenti tutti i leader delle sei classifiche

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 agosto 2022) Circa 220 atleti provenienti da 40 Paesi saranno in gara a Pau, in Francia, da domani a domenica per la quarta tappa delladeldi, tra cui l’olimpionico slovacco Michal Martikan, destinato a fare la sua prima apparizione internazionale stagionale. Martikan, 43 anni, è stato due volte medaglia d’oro e d’argento olimpica, e vinse il primo oro in assoluto della Slovacchia alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Ha anche vinto l’oro a Pechino 2008 e l’argento alle Olimpiadi di Sydney 2000 ed Atene 2004. Ha vinto il bronzo nella sua ultima apparizione olimpica a Londra 2012. Nonostante una carriera internazionale iniziata al 1994, Martikan ha vinto solo una medaglia individuale sul percorso di Pau, un bronzo nel C1 ai Campionati delnel 2017. Oltre allo slovacco, ...