Calciomercato Juventus, un baby fenomeno verso l'addio: tifosi furiosi (Di giovedì 25 agosto 2022) Il mercato della Juventus è attivo non solo in entrata ma anche in uscita dove, a quanto sembra, è vicino l'addio di un giovane talento. Sono giorni decisivi per il mercato bianconero che, in questi ultimi giorni, ha bisogno di completare la rosa. Non solo le entrate; la Juventus sta pensando anche a come sfoltire una squadra considerando la presenza di alcuni elementi non più al centro del progetto di Allegri. Se Rabiot, dopo il mancato trasferimento al Manchester United, è destinato a restare, lo stesso non si può dire di Fagioli. Il classe 2001, nonostante l'ottimo precampionato, sembra pronto a salutare i colori bianconeri. LaPresseCome abbiamo detto, nel precampionato della Juventus chi si è comportato molto bene è stato Fagioli autore di una serie di prestazioni importanti e che facevano ben sperare in una chance ...

