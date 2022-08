A scuola a 3 anni, l'idea di Letta accolta dai fischi: come funziona in Europa (Di giovedì 25 agosto 2022) La scuola materna obbligatoria, con i bambini in classe già a partire dai tre anni. È la proposta avanzata da Enrico Letta, leader del Pd, durante il meeting di Rimini, un'idea che la platea dei presenti ha accolto con fischi e... Leggi su europa.today (Di giovedì 25 agosto 2022) Lamaterna obbligatoria, con i bambini in classe già a partire dai tre. È la proposta avanzata da Enrico, leader del Pd, durante il meeting di Rimini, un'idea che la platea dei presenti ha accolto cone...

MeetingRimini : 'L'Italia non investe da anni sulla crescita delle competenze e conoscenze. Il sistema duale ha funzionato bene in… - CarloCalenda : Scuola dell'obbligo fino ai 18 anni e tempo pieno per tutti, per rafforzare i percorsi formativi dei nostri ragazzi… - NicolaPorro : #Letta vuole l'obbligo scolastico fino a 18 anni. #Calenda più liceo. Ma Sallusti racconta un inedito aneddoto su… - cominif : tutti e tre i miei figli hanno iniziato il loro percorso scolastico a tre anni, con avvio alla scuola materna. l'ul… - PalermoToday : A scuola a 3 anni, l'idea di Letta accolta dai fischi: come funziona in Europa -