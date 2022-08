Ucraina: razzi russi colpiscono infrastruttura militare di Myrhorod (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kiev, 24 ago. (Adnkronos) - Missili russi hanno colpito le infrastrutture militari di Myrhorod. Lo ha riferito il consiglio comunale della città su Telegram: "Oggi alle 11 - si legge nel messaggio - le truppe della Federazione Russa hanno effettuato un attacco con missili terra-aria, probabilmente Kh-22, contro le infrastrutture militari della città di Myrhorod". Le autorità locali riferiscono di un incendio scoppiato dopo il raid. Le ambulanze, la polizia nazionale Ucraina e le unità di soccorso stanno lavorando nelle strutture colpite. Secondo le prime informazioni, non sembrerebbe che l'attacco abbia causato vittime. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kiev, 24 ago. (Adnkronos) - Missilihanno colpito le infrastrutture militari di. Lo ha riferito il consiglio comunale della città su Telegram: "Oggi alle 11 - si legge nel messaggio - le truppe della Federazione Russa hanno effettuato un attacco con missili terra-aria, probabilmente Kh-22, contro le infrastrutture militari della città di". Le autorità locali riferiscono di un incendio scoppiato dopo il raid. Le ambulanze, la polizia nazionalee le unità di soccorso stanno lavorando nelle strutture colpite. Secondo le prime informazioni, non sembrerebbe che l'attacco abbia causato vittime.

