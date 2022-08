Salernitana, pazza idea per l’attacco: dalla Premier! (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’obiettivo della Salernitana è quello di rinforzare il reparto offensivo. Il direttore sportivo, Morgan De Sanctis, vuole regalare un attaccante di livello internazionale a Davide Nicola. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ultima idea del club campano porterebbe ad un attaccante della Premier League: stiamo parlando di Michy Batshuayi. Batshuayi Salernitana Chelsea L’attaccante, reduce da una stagione al Besiktas dove ha segnato 14 gol, è rientrato al Chelsea che adesso potrebbe lasciarlo partire nuovamente. L’idea della Salernitana sarebbe di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma i Blues vorrebbero lasciarlo partire in prestito con obbligo. Vedremo, dunque, se nelle prossime ore le parti riusciranno a trovare un’intesa di massima. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’obiettivo dellaè quello di rinforzare il reparto offensivo. Il direttore sportivo, Morgan De Sanctis, vuole regalare un attaccante di livello internazionale a Davide Nicola. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ultimadel club campano porterebbe ad un attaccante della Premier League: stiamo parlando di Michy Batshuayi. BatshuayiChelsea L’attaccante, reduce da una stagione al Besiktas dove ha segnato 14 gol, è rientrato al Chelsea che adesso potrebbe lasciarlo partire nuovamente. L’dellasarebbe di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma i Blues vorrebbero lasciarlo partire in prestito con obbligo. Vedremo, dunque, se nelle prossime ore le parti riusciranno a trovare un’intesa di massima. Nicola Morisco

gippu1 : La Statistica Pazza del giorno - calciatori di Serie A 2022-23 che hanno segnato in semifinale di Champions: 1 Inte… - Fantacalcio : Salernitana, pazza idea Batshuayi per l'attacco. Le ultime - news_mercato_ : #Calciomercato, pazza idea della #Salernitana per l’attacco: Michy #Batshuayi dal #Chelsea - Alby1897 : RT @gippu1: La Statistica Pazza del giorno - calciatori di Serie A 2022-23 che hanno segnato in semifinale di Champions: 1 Inter: Dzeko 1 J… - Ggmar00 : RT @gippu1: La Statistica Pazza del giorno - calciatori di Serie A 2022-23 che hanno segnato in semifinale di Champions: 1 Inter: Dzeko 1 J… -