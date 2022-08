"Non sono scemo e non mento". Crosetto monumentale: Serracchiani ammutolita | Video (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Il governo ha fatto molto, lo avete fatto cadere e ora è difficile trattare in Europa". Debora Serracchiani del Pd, in collegamento con In Onda su La7, getta la croce addosso a Guido Crosetto, anche lui in collegamento. Dimenticando, diciamo così, un piccolo particolare: Fratelli d'Italia, di cui Crosetto è stato fondatore, era da sempre all'opposizione e che la crisi di governo, come noto, è legata solo e soltanto a dinamiche interne alla maggioranza. Si parla di gas e crisi energetica. "Sembra che questo governo non abbia fatto nulla - spiega la Serracchiani -. In realtà l'aumento dei costi delle bollette è antecedente alla guerra in Ucraina ed è poi stata aggravata dal conflitto. Gli interventi del governo ci sono stati, avevamo fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Il governo ha fatto molto, lo avete fatto cadere e ora è difficile trattare in Europa". Deboradel Pd, in collegacon In Onda su La7, getta la croce addosso a Guido, anche lui in collega. Dimenticando, diciamo così, un piccolo particolare: Fratelli d'Italia, di cuiè stato fondatore, era da sempre all'opposizione e che la crisi di governo, come noto, è legata solo e soltanto a dinamiche interne alla maggioranza. Si parla di gas e crisi energetica. "Sembra che questo governo non abbia fatto nulla - spiega la-. In realtà l'audei costi delle bollette è antecedente alla guerra in Ucraina ed è poi stata aggravata dal conflitto. Gli interventi del governo cistati, avevamo fatto ...

