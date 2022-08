MotoGP, infortunio caviglia per Mir: salta il GP di Misano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Brutte notizie per Joan Mir: il pilota della Suzuki era stato vittima di un duro incidente durante la gara di Spielberg, in Austria, e dopo la diffusione dell’esito degli esami, è stato reso noto che a causa dell’infortunio alla caviglia dovrà saltare il prossimo weekend di gara a Misano, previsto dal 2 al 4 settembre. “Il paziente ha riportato una lesione dei legamenti talocalcaneali con una piccola avulsione ossea. L’articolazione tibiofibulare era stabile, ma con una contusione ossea sulla testa dell’astragalo. In questo caso, l’articolazione tibiofibulare era stabile e non vi era instabilità totale dell’osso navicolare. Conclusione: lesioni legamentose astragalo-calcaneari-navicolari con instabilità di primo e secondo grado”, ha spiegato il dottor Juan Garcias dall’Hospital Juaneda Miramar di Palma di Maiorca. In ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Brutte notizie per Joan Mir: il pilota della Suzuki era stato vittima di un duro incidente durante la gara di Spielberg, in Austria, e dopo la diffusione dell’esito degli esami, è stato reso noto che a causa dell’alladovràre il prossimo weekend di gara a, previsto dal 2 al 4 settembre. “Il paziente ha riportato una lesione dei legamenti talocalcaneali con una piccola avulsione ossea. L’articolazione tibiofibulare era stabile, ma con una contusione ossea sulla testa dell’astragalo. In questo caso, l’articolazione tibiofibulare era stabile e non vi era instabilità totale dell’osso navicolare. Conclusione: lesioni legamentose astragalo-calcaneari-navicolari con instabilità di primo e secondo grado”, ha spiegato il dottor Juan Garcias dall’Hospital Juaneda Miramar di Palma di Maiorca. In ...

