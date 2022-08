La AEW coccoli i suoi giovani talenti (e non le superstar)

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Si susseguono da settimane le notizie secondo cui il backstage della All Elite Wrestling non è più l’eldorado che era fino a poco tempo fa. In particolare per gli atteggiamenti di Tony Khan che, presa in mano la gestione di tutto il progetto, sta provando a diventare un novello Vince McMahon senza averne effettivamente né le capacità e né l’autorevolezza. In passato Cody, Omega e i Bucks facevano da ponte d’equilibrio, oggi quel ponte non esiste più. E leex WWE stanno facendo intendere di poter essere più grandi della AEW. Soprattutto ora che l’addio di Vince McMahon dall’altra parte ha aperto nuove vie d’uscita, svuotando la compagnia di Khan dall’essere l’unica alternativa presente sul mercato. I mugugni di Miro, di Andrade, degli FTR qualche tempo fa, di Punk ultimamente, fanno intendere che la situazione si sta surriscaldando. Quando la ...