Juventus, CdS: "Zakaria potrebbe davvero far spazio a Paredes" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Juventus, CDS- Come riporta il CdS, la Juventus ad oggi sta davvero facendo di tutto per poter mettere le mani su Paredes, ma ci vuole la cessione. "La Juve prova a fare spazio a Paredes. Il poco o nulla in termini di gioco e di idee proposto nel pari contro la Sampdoria ha acceso ulteriormente la luce, se ancora ce ne fosse bisogno, sulle lacune del centrocampo bianconero e, di conseguenza, sulle necessità del reparto. Serve un innesto per trovare iniziativa e fluidità di manovra e per consentire a Locatelli di "liberarsi" dall'ingessatura di un ruolo da regista che ne limita potenzialità e qualità. L'identikit del prescelto porta, ormai da settimane, a Leandro Paredes ma, per arrivare all'argentino del Paris Saint Germain, bisogna trovargli posto in gruppo e questo ...

