Italia, svelate le immagini dell'ultima maglia Away Puma

Il sito specializzato Footy Headlines ha fatto trapelare le prime immagini dell'ultima maglia ideata da Puma per l'Italia. Si tratta della divisa Away che la Nazionale avrebbe potuto indossare in occasione dei Mondiali in Qatar. La mancata qualificazione alla rassegna iridata implica che mancano solo due partite che gli Azzurri disputeranno con le maglie Puma.

