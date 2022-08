Dritto e Rovescio: Paolo Del Debbio riparte da Matteo Salvini (Di mercoledì 24 agosto 2022) Paolo Del Debbio (Us Mediaset) La tornata elettorale settembrina ha costretto i principali programmi di informazione ad anticipare il rientro. Paolo Del Debbio è il primo a scendere in campo in prima serata con la nuova edizione di Dritto e Rovescio. Domani, il programma di approfondimento e inchiesta torna nel giovedì sera di Rete4. Ospite del primo appuntamento, il leader della Lega, Matteo Salvini per analizzare i temi della campagna elettorale, quando ormai manca solo un mese alle elezioni. Nel corso della serata, si dibatterà attorno al boom dei rincari, dal costo dell’energia e quello dei beni di prima necessità, che continuano ad affliggere i cittadini. Spazio, inoltre, a un’analisi sul reddito di cittadinanza che, allo stato dei fatti, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 24 agosto 2022)Del(Us Mediaset) La tornata elettorale settembrina ha costretto i principali programmi di informazione ad anticipare il rientro.Delè il primo a scendere in campo in prima serata con la nuova edizione di. Domani, il programma di approfondimento e inchiesta torna nel giovedì sera di Rete4. Ospite del primo appuntamento, il leader della Lega,per analizzare i temi della campagna elettorale, quando ormai manca solo un mese alle elezioni. Nel corso della serata, si dibatterà attorno al boom dei rincari, dal costo dell’energia e quello dei beni di prima necessità, che continuano ad affliggere i cittadini. Spazio, inoltre, a un’analisi sul reddito di cittadinanza che, allo stato dei fatti, ...

