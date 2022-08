Dagli USA via libera alla prima pillola antidepressiva rapida (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Food and Drug Administration (Fda), l’ente governativo degli Stati Uniti che regolamenta prodotti alimentari e farmaceutici, ha approvato il primo farmaco antidepressivo ad effetto rapido che si assume per via orale.Ad annunciarlo è l’azienda farmaceutica che ha messo a punto la pillola, la Axsome Therapeutics, specializzata in terapie volte a curare patologie del sistema nervoso centrale.Il farmaco, chiamato Auvelity, è una pillola a rilascio prolungato contenente due principi attivi: il destrometorfano e il bupropione. Come spiegato all’Ansa da Graziano Pinna, neuroscienziato dell’Università dell’Illinois a Chicago, al momento è l’unico farmaco ad azione rapida contro i disturbi depressivi approvato. Ha efficacia a partire da una settimana dall’inizio della terapia.I disturbi mentali, secondo l’Oms – Organizzazione mondiale della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Food and Drug Administration (Fda), l’ente governativo degli Stati Uniti che regolamenta prodotti alimentari e farmaceutici, ha approvato il primo farmaco antidepressivo ad effetto rapido che si assume per via orale.Ad annunciarlo è l’azienda farmaceutica che ha messo a punto la, la Axsome Therapeutics, specializzata in terapie volte a curare patologie del sistema nervoso centrale.Il farmaco, chiamato Auvelity, è unaa rilascio prolungato contenente due principi attivi: il destrometorfano e il bupropione. Come spiegato all’Ansa da Graziano Pinna, neuroscienziato dell’Università dell’Illinois a Chicago, al momento è l’unico farmaco ad azionecontro i disturbi depressivi approvato. Ha efficacia a partire da una settimana dall’inizio della terapia.I disturbi mentali, secondo l’Oms – Organizzazione mondiale della ...

_Nico_Piro_ : Ricordate i nostri eroi? Infermieri e medici in corsia a rischiare di prendere covid-19 per aiutare gli altri? Sarà… - Agenzia_Ansa : Dagli Stati Uniti via libera alla prima pillola antidepressiva rapida. Agisce dopo una sola settimana, basata su nu… - TgLa7 : 31 anni fa il paese conquistava l'indipendenza, ma non ci saranno celebrazioni pubbliche per il timore di attacchi… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra in #Ucraina Dagli #USA verso nuovo pacchetto di aiuti militari da 3 m… - Corry08101961 : RT @Silvano05230100: #Stoltenberg il PUPAZZO #Nato manovrato dagli #USA BULLIZZA (Sanzioni contro Russia) tutti gli Stati membri #UE gover… -