Chelsea-Tottenham, la Federcalcio inglese: «Tuchel ha provocato Conte, merita la sanzione più grave» (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Federcalcio inglese ha reso pubbliche le motivazioni della sentenza con cui ha punito più leggermente Antonio Conte di Tuchel, per la tra i due del 14 agosto scorso, durante Chelsea-Tottenham. Al tecnico italiano è toccata solo una multa, mentre al tedesco, oltre all’ammenda finanziaria, anche un turno di qualifica. Sono state rese pubbliche anche le lettere con cui ciascun allenatore ha fornito la sua versione dei fatti. La Gazzetta dello Sport le riporta. Alla fine proprio queste lettere hanno portato alla decisione: “è stato il comportamento di Tuchel a dare inizio al tutto: senza la sua stretta di mano violenta gli animi non si sarebbero accesi”. Conte ha raccontato la sua verità: “Quando l’arbitro ha fischiato la fine, volevo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 agosto 2022) Laha reso pubbliche le motivazioni della sentenza con cui ha punito più leggermente Antoniodi, per la tra i due del 14 agosto scorso, durante. Al tecnico italiano è toccata solo una multa, mentre al tedesco, oltre all’ammenda finanziaria, anche un turno di qualifica. Sono state rese pubbliche anche le lettere con cui ciascun allenatore ha fornito la sua versione dei fatti. La Gazzetta dello Sport le riporta. Alla fine proprio queste lettere hanno portato alla decisione: “è stato il comportamento dia dare inizio al tutto: senza la sua stretta di mano violenta gli animi non si sarebbero accesi”.ha raccontato la sua verità: “Quando l’arbitro ha fischiato la fine, volevo ...

il_Paride : @GuarroPas Ma è scemo? La juve ne ha due In premier Chelsea 2, arsenal 0, tottenham 0 Praticamente partecipano Mil… - napolista : Chelsea-Tottenham, la Federcalcio inglese: «#Tuchel ha provocato #Conte, merita la sanzione più grave» Sono state… - _MDelon : Le squadre che per ora hanno speso di più sul mercato: #Chelsea 201M #Barcellona 153M #NothingamForest 148M… - dafallerini : Squadre più pericolose per il #Milan in #ChampionsLeague: *Seconda fascia* Liverpool-Chelsea-Tottenham *Terza fas… - alessioporcubv : Seconda fascia: Chelsea Liverpool Tottenham Atletico Madrid Siviglia Juventus Barcellona Lipsia -