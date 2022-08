Che fine ha fatto Raz Degan? Oggi è tutt’altro uomo, non lo riconoscerai (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il tenebroso Raz Degan sembra essere sparito (di nuovo) dai radar e dai riflettori degli studi televisivi. Ma che fine ha fatto l’ex naufrago e cosa fa Oggi? Raz Degan ci aveva fatto sognare cinque anni fa durante “L’isola dei famosi”. L’ex naufrago, infatti, si è guadagnato sin da subito le antipatie degli altri suoi compagnia di avventura e le simpatie, invece, del pubblico che lo ha supportato fino alla finale. Raz, infatti, è stato il vincitore di quell’edizione dell’isola. Fonte: Instagram @raz DeganIl suo carattere pacato, ma deciso, la sua connessione quasi ancestrale e astrale con la natura caraibica, infatti, lo hanno reso il naufrago ideale. Un po’ come Nicolas Vaporidis quest’anno. In qualche modo entrambi, pur conducendo un percorso diverso, hanno ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il tenebroso Razsembra essere sparito (di nuovo) dai radar e dai riflettori degli studi televisivi. Ma chehal’ex naufrago e cosa fa? Razci avevasognare cinque anni fa durante “L’isola dei famosi”. L’ex naufrago, infatti, si è guadagnato sin da subito le antipatie degli altri suoi compagnia di avventura e le simpatie, invece, del pubblico che lo ha supportato fino alla finale. Raz, infatti, è stato il vincitore di quell’edizione dell’isola. Fonte: Instagram @razIl suo carattere pacato, ma deciso, la sua connessione quasi ancestrale e astrale con la natura caraibica, infatti, lo hanno reso il naufrago ideale. Un po’ come Nicolas Vaporidis quest’anno. In qualche modo entrambi, pur conducendo un percorso diverso, hanno ...

